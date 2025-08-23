Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde yer alan antik kentteki kazı çalışmaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında sürüyor. Antik kent, dönemin tarihine ışık tutan çok sayıda bulgunun yanı sıra pagan inanç sistemine ait şu ana kadar tespit edilmiş 3 tapınağa da ev sahipliği yapıyor.

Geçmiş yıllardaki çalışmalarda ortaya çıkarılmış Athena ve Apollon tapınaklarının bulunduğu antik şehirde bu sezonki kazılarda Antik Yunan dünyasında tarım ve bereket tanrıçası olarak bilinen Demeter'e adandığı değerlendirilen tapınak ile çevresinde çalışma yürütülüyor. Kazı ekibi, bölgede yapılan çalışmada yaklaşık 50 metrekarelik alanda iki odadan oluşan yapıda tanrıçaya adanmış çok sayıda minyatür hydria (su kapları) buldu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, bu yıl antik şehir için özel bir alanda daha önce kazısı yapılmamış noktada, tiyatronun yaklaşık 30 metre batısında, kayalıkların kıyısında ve surun dibinde yer alan gizemli tapınakta araştırma yürüttüklerini söyledi. Helenistik Dönem'e tarihlenen ve iki küçük odadan oluşan yapının 1886'da Aigai'ye gelen Alman araştırmacıların bulduğu yazıta göre tanrıça Demeter'e adandığını belirten Sezgin, Demeter'in antik dönemde bolluk ve bereketin sembolü olduğunu hatırlattı.

Sezgin, özellikle Aigai gibi kıraç arazilerde tarımsal arazinin sınırlı olması nedeniyle burada yaşayan topluluğun Demeter'e özel önem verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"O nedenle burada ona adanmış bir tapınak inşa edilmiş. Tapınak, 1960'lı yıllarda yoğun kaçak kazılardan zarar görmüş, defineciler tarafından tahrip edilen yapının içinden çıkarılan çok sayıda buluntunun arasında tanrıçaya sunulmuş adak eşyalarını bulduk. Bunların arasında özellikle minyatür hydrialar (su kapları) dikkati çekiyor. Su taşıma kaplarının minyatür örnekleri tanrıçaya adanmış. Su, burada aslında bolluğu, bereketi temsil ediyor ve tarımın en önemli ihtiyacı olması açısından çok değerli. Bu bakımdan tanrıçaya küçük minyatür kaplar içinde, büyük ihtimalle doğal kaynaklardan aldıkları suları burada dökerek hediye ediyorlar ya da adak olarak bırakıyorlar."

Şimdiye kadar yaklaşık bin civarında minyatür hydria tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Sezgin, bu buluntuların Aigai halkının Demeter'e gösterdiği önemi ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.