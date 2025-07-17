Manisa'daki Adala Kanyonu'na yoğun ilgi

Manisa'da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın jeositlerinden Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyor.



Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitiriyor.