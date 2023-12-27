Mardin 2023 yılında 2 milyon 650 bin turist ağırladı

Mezopotamya’nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistti ağırlıyor.



Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bu yıl yaklaşık 650 bin kişinin konaklandığını, 2 milyon kişiye yakın giriş-çıkış olduğunu söyledi.

2024'te ise 1 milyon konaklamayı aşmayı beklediklerini değerlendiren Gürgör, 650 bin turistin otellerde konakladığı kentte, ziyaretçi sayısı 2022'de 2 milyon 560 bine ulaştığını katarak, "Bu yıl hedefimiz 1 milyon konaklamaydı. 2019 yılında 850 gibi bir rakama ulaştık. 2023 yılında malum depremden sonra düşüş yaşandı. Daha sonra bir toparlanma sürecine girdik. Mayıs’tan sonra ciddi bir talep oldu. 650 bine yakın bir konaklamamız oldu. Yatak sayılarımız yükseldi, otel sayımız yükseldi" dedi.

Mardinli olup metropol şehirlerde yaşayan vatandaşların Mardin'e ciddi katkıları olduğunu kaydeden Güngör, "Metropol şehirlerde yaşayan Mardinliler burada ciddi yatırımlar yaptı. Yakın illerden de çok misafirlerimiz oldu. Özellikle misafirlerimiz günübirlik veya en yakın illerde konaklama sağladı. En yakın illerden bir tanesi de Diyarbakır oldu. Gelen misafirlerimiz orada konaklamayı sağlayıp günübirlik Mardin’e ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Almış olduğumuz bilgilere göre kilise, tarihi mekanlar, otel giriş çıkış sayısından 2 milyona yakın da giriş çıkışımız var. Bu durum bizi mutlu etti. Turist sayımızı artık 12 aya yayıldı. Yılbaşı için yoğun bir talep var. Şimdiden herkese yılbaşı için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.