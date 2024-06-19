Mardin Müzesi ziyaretçilerini medeniyetler yolculuğuna çıkarıyor

Farklı din, dil ve kültüre sahip insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı kentte, 129 yıl önce inşa edilen tarihi yapıda hizmet veren müze, Mardin'in geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.



Geleneksel Mardin evi mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındıran 3 katlı müzede, 47 bine yakın tarihi eserden 1694'ünün sergilendiği salonlar tarihe ışık tutuyor.



Tarihi çağlar ve Asurlar, Sümerler, Roma, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi çok sayıda medeniyetin kentte bıraktığı izleri barındıran müzeyle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, merkez Artuklu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda 1895 yılında inşa edilen 3 katlı tarihi yapıda, müze olarak 24 yıldır hizmet verdiklerini anlattı.



Milattan önce 12 binli yıllardan günümüze kadar geniş bir eser skalasını sergilediklerini aktaran Gök, şöyle konuştu:



"Mardin bir medeniyetler beşiği olduğu için o medeniyetlerin izini burada görebiliriz. Asurlar, Sümerler, Roma, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi bir çok medeniyete ait çok sayıda eserlerimiz var. Ziyaretçilerimiz burada tarihin izlerini adım adım takip edebiliyorlar. Çok çeşitli salonlarımız var. Mozaikler, yazıtlar gibi herkesin ilgisini çekecek eserler var. Buraya gelen misafirler aslında tarihe bir yolculuk yapıyor. Milattan önce 12 binli yıllardan bu güne dek Mardin'deki medeniyetlerin bıraktıkları izleri takip edebiliyorlar. Kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan eserler bulunuyor. Bir nevi o kazıların hasadını burada sunuyoruz diyebiliriz."



Gök, ziyaretçi sayısının her geçen arttığını, yıllık 85 bin ziyaretçiyi 100 binlere ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.