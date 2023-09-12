Mardin'de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu

Mardin merkezde bulunan ve bin yılı aşkın süredir her yıl binlerce turisti ağırlayan Kasımiye Medresesi'nin duvarlarında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle çatlaklar oluştu.

Mardin'de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu

merkezdeki Kasımiye Medresesi'nin duvarlarında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla çatlaklar oluştu.

Mardin Medreseler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, bu tarihi yapının onarılması gerektiğini söyleyerek, "Oluşan çatlaklar yeni fark edildi ve 6 Şubat depreminden sonra oluştuğunu gördük. Diğer medreselerimizde de aynı çatlakları gördük. Zinciriye Medresesi'nde terazisi kurulmuş. Binanın kapı üstü lantosunun çürümesinden dolayı deprem terazisi dönmüyordu. Bu da bir tehlike sinyali olarak kendini belli ediyordu. 6 Şubat depreminden sonra daha belirgin tahribatlar yaşandığını tespit ettik" dedi.

Mardin'de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu - 1

"Vakıflar İdaresi'nin çok acil bir şekilde tarihi eserlerimizin fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra oluşan hasarları onarmasını bekliyoruz" diyen Yüksel, "6 Şubat'ta Mardin de deprem bölgesine dahil edildi. Bu çerçevede tarihi eserlerimize acilen el atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. 

Mardin'de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu - 2

Kasımiye Medresesi Artuklular döneminde yapımına başlanmış olup, inşası Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde tamamlanmış bir eserdir.

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