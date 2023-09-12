Mardin'de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu

Mardin merkezdeki Kasımiye Medresesi'nin duvarlarında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla çatlaklar oluştu.

Mardin Medreseler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, bu tarihi yapının onarılması gerektiğini söyleyerek, "Oluşan çatlaklar yeni fark edildi ve 6 Şubat depreminden sonra oluştuğunu gördük. Diğer medreselerimizde de aynı çatlakları gördük. Zinciriye Medresesi'nde deprem terazisi kurulmuş. Binanın kapı üstü lantosunun çürümesinden dolayı deprem terazisi dönmüyordu. Bu da bir tehlike sinyali olarak kendini belli ediyordu. 6 Şubat depreminden sonra daha belirgin tahribatlar yaşandığını tespit ettik" dedi.