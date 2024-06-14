Mavi Medrese ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.



Müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.