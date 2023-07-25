Mehteran Birliği Dolmabahçe Sarayı'nda gösteri düzenledi

Mehteran Birliği gösterilerinin yaz dönemi boyunca 13 Eylül'e kadar yerli ve yabancı turistler tarafından izlenebileceğine işaret eden Karahüseyin, şunları kaydetti:

"Yerli yabancı turistlerimizin çok yoğun ilgisi var, geçtiğimiz yıllardan beri böyleydi. Mehteran Birliği Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir birlik ve tarihi, 11. yüzyıla dayanmakta. Savaş meydanlarında, muharebe meydanlarında Türk ordusunun coşkusunu arttırarak zaferler kazanmada etkili olan bir birlik."

Mehteran Birliği'nde her enstrümandan 9 adet bulunduğunu aktaran Karahüseyin, "Bu sebeple 'Dokuz Katlı Padişah Mehteri' ismi de verilmiştir. Bu topluluk içindeki bütün kişiler profesyonel müzik eğitimi almış kişilerdir. Kostümleri de yine o dönemin aslına uygun olarak tasarlanmış kostümlerdir." değerlendirmesinde bulundu.