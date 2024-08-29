Mersin'de 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü'nde 30. dönem kazıları başladı

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki tarihi höyükte arkeopark projesi kapsamında başlatılan yeni sezon kazıları, İtalya'nın Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giulio Palumbi başkanlığında sürüyor.



Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da Yumuktepe Höyüğü'nü ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, tarihi höyüğün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.



Yumuktepe Höyüğü'nün tanıtımı için gerekli desteği vereceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Kıymetli hocalarımız, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelip buradaki kazıları sürdürüyorlar. Yumuktepe Höyüğü'ne son şeklini onlar verecekler. Yumuktepe'de bir arkeoloji yürüyüş parkı projesi tasarlanıyor. Bu mirasın Mersin ve ülke halkına, dünya insanlığına tanıtılması için ciddi çabalar harcanıyor. Bu kentte yaşayan ve bu kentin nimetlerinden faydalanan herkesin Yumuktepe'ye, burada yapılacak arkeopark projesine destek vermesi gerekiyor."