Mersin'de gömülen deniz canlılarının iskeletleri müzede sergilenecek

Yaşar, gazetecilere, müzenin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu kurulduğunu söyledi.



Müzenin resmi açılışını yapmak istediklerini ifade eden Yaşar, "Burayı çok önemsiyoruz. Üniversitemizin bütçesi ve projelerle buraya her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Müzeyi en kısa zamanda açacağız" diye konuştu.

MÜZE BAHÇESİNE GÖMÜLEN TÜRLERİN İSKELETLERİ ÇIKARILACAK Prof. Dr. Deniz Ayas da müzede balık, kaplumbağa, deniz memelileri ve omurgasız canlılardan oluşan yaklaşık 750 türün yer aldığını anlattı.



Bilimsel çalışmalara değinen Ayas, müzenin bahçesinde 1 fin balinası, 4 şişe burun yunus, 1 çizgili yunus, 1 boz yunus, 6 caretta caretta, 3 yeşil kaplumbağası ve 2 Nil kaplumbağasının gömülü olduğunu dile getirdi.



İskeletlerin çıkarılıp müzede sergileneceğini aktaran Ayas, "Bu türlerin toprak altından çıkartılıp sergilenebilecek hale getirilmesi kent hayatında önemli bir boşluğu dolduran müzemizin envanterini çeşitlendirecektir." dedi. Ayas, çalışmanın öğrencilerin eğitimine de katkı sağlayacağını belirtti. Gömülü olan deniz canlılarından fin balinasının, 2021'de Yenişehir ilçesi sahiline vurduğunu anımsatan Ayas, "Müze bahçesine gömdüğümüz yaklaşık 14 metre boyundaki balinanın yumuşak dokuların tamamı eridi. Balinamızın iskeletini çıkartıp, birleştirip müzemizin girişinde sergilemeyi planlıyoruz. Bu, Mersin'deki vatandaşların da merakla beklediği bir süreç" diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin