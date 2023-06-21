Mersin'deki Kızkalesi bayram tatilindeki misafirleri için hazır

Öztop, bölgede günler önce tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"9 günlük tatili bayram gibi geçirip, gelen misafirlerimizi son derece memnun edip kendilerini uğurlayacağız. İşletmelerimizin altyapısındaki sıkıntılar giderildi. Herkes hazır, bayramı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızkalesi çok güzel bir yer. Kalemiz denizin ortasında, eşi benzeri gerçekten yok. Çevremizde tarihi ve turistik mekanların sayısı çok fazla. Sadece kum, deniz ve güneşi pazarlamıyoruz. Tatillerini zenginleştirmek isteyen misafirlerimiz farklı destinasyonlara yönelebilirler. Yakın bölgemizde kuş cenneti, rafting, dalış sporları ve Yörük kültürü var. Herkesi bayram için Kızkalesi’ne bekliyoruz."

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