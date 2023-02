Meryem Ana Kilisesi Hatay merkezli depremde hasar gördü

Kartun, benzer bir durumun evler için de geçerli olduğunu belirterek, "Az hasarlı bazı evler de tamamen hasarlı oldu. Şu an evlerin hiçbirine girilemez. Her tarafta çatlaklar var. Artık çadırlarda yaşamaya mahkum olduk. Yine de şükrediyoruz. Can kaybımız yok. Onunla teselli oluyoruz" ifadelerini kullandı.