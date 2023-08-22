Metropolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık yazıt bulundu

İzmir'de Torbalı'nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında Ana Tanrıça Kenti olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen ve 1990'da başlayan kazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor. Çok sayıda anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, 2 bin yıllık yazıt bulundu.

Mermer blok üzerine eski Yunan harfleriyle yazılan metin, Metropolis Araştırmaları Heyet Üyesi ve Almanya Erlangen Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. Boris Dreyer tarafından çözümlendi. Metinde; 2 bin yıl önceki Küçük Menderes Ovası'ndaki siyasi ortam ile Roma'nın Asya valisi olarak görev yapmış Gaius Fabius'ün yöneticiliği anlatılıyor.