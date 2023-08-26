Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık Mardin turizmini olumsuz etkiledi

"İNSANLAR DENİZİN OLDUĞU İLLERİ TERCİH EDİYOR"



Turizm acentesi sahibi Veysi Teker, "Sıcaklar özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor, insanlar daha çok denizin olduğu ve serin illeri tercih ediyorlar. Havaların serinlemesiyle Mardin, yoğun bir turist akınına uğruyor. Temmuz ve ağustos ayları her yıl sakinlik yaşanıyor. Bu aylardan sonra yoğun misafir ağırlıyoruz" diye konuştu.



Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, ağustosta sıcak hava nedeniyle turist sayısında azalma olduğunu belirterek, "Mardin, sıcak ama bir avantajımız var. Burada nem olmadığı için pek sıkıntı yaşanmıyor. Batıda olduğu gibi nemli bir havamız yok, insan bunalmıyor. Kültür denildiği zaman gezmek, görmek demek. Sezon dışında da turistleri buraya çekmek için birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki eylül ayında uluslararası aktivistlerin katılımıyla 'Şahmeran Tanıtım Günleri' yapacağız. Yurt dışından yaklaşık 50 ressam ve aktivist gelecek. Yurt içinden de gelecek arkadaşlarımız var. Onlarla güzel tanıtım günleri yapmayı planlanıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya çekmek için gayret sarf ediyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin, 2022'de 2 milyon 700 bin turist ağırladı. Yaklaşık 700 bin kişi konaklarken, 2 milyon kişiye yakın günübirlikçi ziyaret etti. 2023 yılının ilk 8 ayında ise aşırı sıcaklar nedeniyle şu ana kadar 350 bini konaklamalı, 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti" dedi.

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