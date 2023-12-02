Meya ve Biligan ile Ani mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

Meya Antik Kenti'ndeki mağaraların insan eliyle oyularak yapıldığını vurgulayan Kaya, "Geçmişte şehirler kurulurken daha çok güvenlik endişesi ön planda olduğundan yüksek kesimler yerleşim yeri olarak seçiliyordu. Meya Antik Kenti'nde de bunu görüyoruz." diye konuştu. Kaya, bölgedeki tarihi alanın defineciler tarafından tahrip edildiğine işaret ederek, turizm potansiyeli olan bu mağaraların Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınmasını istedi.



KARS'TAKİ ANİ ÖREN YERİ'NDE 800'DEN FAZLA MAĞARA BULUNUYOR

Kars'ta Arpaçay Nehri'nin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 döneminde Bagratlılar, 1045-1064 döneminde Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi. Tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan, 11. ve 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.



Ani Ören Yeri'nin yüzeyindeki eserlerin yanı sıra yer altında bulunan mağara ve yeraltı şehirleri de dikkati çekiyor. Bostanlar ve Mığmığ deresinde, 693'ü tek odalı, 91'i iki odalı, 26'sı 8 odalı olmak üzere toplamda 823 mağara bulunuyor. Bölgede ayrıca 16 güvercinlik, 1 kervansaray, 3 yer altı geçidi, 1 manastır, 35 kilise, 13 mezar ve 3 kullanımı belirsiz yapı yer alıyor.