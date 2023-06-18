Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan ‘dinler ve diller şehri’ olarak anılan Mardin'in Midyat ilçesinde yüzyıllardır Müslüman, Hristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanlar beraber yaşıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde ilk etap tamamlandı.

Projeyle Akçakaya, Işıklar ve Ortaçarşı mahallelerinde sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapılıyor.

