Milli Saraylara ilk 6 ayda 3 milyon 945 bin ziyaretçi

Bu yılın ilk yarısında Milli Sarayları gezen turist sayısı yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741'e yükseldi. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak gerçekleşmişti.



ZİRVEDE TOPKAPI SARAYI BULUNUYOR



Osmanlı medeniyetinden bugüne miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Topkapı Sarayı'nda restorasyon sonrası düzenlemeyle yeniden ve ilk kez ziyarete açılan bölümler artışta etkili oldu.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı'nı, 560 bin 520 kişi ziyaret etti.



Beylerbeyi Sarayı'nı 280 bin 752 kişi ziyaret ederken, turistlerin Anadolu yakasındaki bir diğer uğrak noktası Küçüksu Kasrı da 83 bin 956 kişiyi ağırladı.