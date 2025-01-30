Milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor: Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısı açıklandı

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri ile doğal ve kültürel zenginliklerle bezeli Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti konuk ediyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Göreme Beldesi Aşıklar Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken Kapadokya'da 2024'te konaklayan ziyaretçi sayısında bir önceki yıla kıyasla artış yaşandığını bildirdi.



Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 374 bin 19 turistin ağırlandığını aktaran Fidan, günübirlik gezilerin dışındaki ziyaretçilerden 1 milyon 351 bin 763'ünün bölgedeki 856 tesiste konakladığını söyledi.

