Mimar Sinan’a ilham veren 700 yıllık tarihi cami enkaza döndü

Elbistan’da 6 Şubat’ta yaşanan deprem, şehirden geriye enkaz yığını bırakırken, yüzlerce yıllık tarihi eserler de felaketle birlikte adeta yok oldu. Kentin en önemli dini ve kültür hazinelerinden biri olan 700 yıllık Ulu Cami de büyük oranda tahrip oldu. Tarihi caminin minaresi tamamen yıkılırken, kubbesi de zarar gördü. Büyük bölümü yıkılan minareden düşen taşlar, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Dulkadiroğlu Beyliği’nin hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey’in de kabrini tahrip etti.

ULU CAMİİ HAKKINDA



Elbistan’ın simgesi konumundaki Ulu Cami’nin kapısı üzerindeki kitabeye göre cami ilk olarak, Selçuklu hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in emriyle Elbistan ve çevresinin valisi olan Emir Mübariziddin Çavlı tarafından miladi 1240 yılında inşa edildi. 1507 yılında Şah İsmail’in istilası sırasında Elbistan’daki bütün han, hamam, medrese, kale, köprü, saray vs. ile birlikte önemli ölçüde tahrip edildi. Dulkadiroğlu Beyliği’ne yıllarca başkentlik yapan Elbistan’daki Ulu Cami’nin yeniden ayağa kalkması ise 1515 yılında sağlandı. Caminin duvarları, taç kapısı, son cemaat yeri ile minaresi korunmak suretiyle üzeri tamamen Osmanlı tarzı merkezi planlı kubbeler ile kapatıldı. Mimar Sinan’ın, henüz baş mimarlığa yükselmeden önce yeniçeri ocağındayken Elbistan’a bizzat gelerek kubbe yapısını incelediği ve çıraklık eserim dediği Şehzade Camii’nden itibaren bu tarzı uygulayıp daha da geliştirdiği rivayet edilen Ulu Cami’nin yıkık hali ise vatandaşları derinden üzüyor.