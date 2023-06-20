"Mor turizm" için lavanta tarlaları hazırlandı

"FOTOĞRAFLAR ÇEKTİRİYORLAR, VİDEO ÇEKİYORLAR"



Tuna, 2019 yılında devlet desteği ile kıraç arazisine lavanta ektiğini söyledi. Lavanta sayesinde gelin geldiği köyü yerli ve yabancı turistlere tanıttığını ifade eden Tuna, "İnsanlar buraya geldiğinde bayılıyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar, video çekiyorlar" dedi.



Yaklaşık 3 hafta lavantaların ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunacağını anlatan Tuna, tarlalarını ziyaret edenlerin sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti. Lavantaların çiçeklendiği günlerde köy nüfusunun yaklaşık beş katı, 1000'e yakın turistin köye geldiğini ifade eden Tuna, "Ben bu köye gelin geldim. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistlerimiz geliyor. Yani bizim için ve köyümüz adına çok güzel " diye konuştu.

