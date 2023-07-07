Muğla Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor

Osman Hamdi Bey tarafından 132 yıl önce başlanan ve başkanlığını da bir Türk’ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina’daki çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt devam ettiriyor.



Kazılarda pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük kutsal alan ve tapınağın gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor.



Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Lagina’nın bölgenin ve antik dönemin Hekate adına düzenlenmiş en büyük dini merkez olma özelliğini taşıdığını, Hekate adına yapılan en büyük tapınağın da burada yer aldığını söyledi.

Bu yıl ağırlıklı olarak antik dönemde törenler esnasında görevli ve ziyaretçilerin girdiği alanda kazı çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıları gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.



Tören kapısında bulunan ve kazılarda çıkarılan blokları 3D olarak birleştirdiklerini ifade eden Söğüt, yapıların önceki dönemlerde nasıl olduğunu da ziyaretçilerin birebir görme şansı bulduğunu dile getirdi. "7 ŞİDDETİNDE FAZLA DEPREM İZİ TESPİT ETTİK" Söğüt, kutsal alan ve çevresindeki yerleşimin antik dönemde yaşanan depremlerden etkilendiğini belirterek, “Roma döneminde milattan sonra 139 yılındaki depremin bölgede ciddi anlamda hasar verdiğini biliyoruz. Özellikle bu yıl Lagina'da yaptığımız çalışmalarda, milattan sonra 365 yılında bu bölgede 7 şiddetinden fazla bir depremin izlerini tespit ettik. Hem yatay hem de dikey birbirine bağlanmış devasa bloklardan oluşan yapının depremin büyüklüğüyle nasıl yıkıldığını kayıt altına alıyoruz” diye konuştu. Söğüt, bazı alanlarda depremin etkisiyle yapıların tamamen doğuya doğru kaydığını tespit ettiklerini kaydetti.



Söğüt, bölgede jeolog, arkeolog ve mimarlardan oluşan ekiple daha detaylı çalışma yürüteceklerini, depremin bölgeye nasıl zarar verdiğini, yapıların bulundukları yerden nasıl kaydığını net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi. Çalışmalar tamamlandığında antik dönemde bölgede yaşanmış depremlerin izlerinin sergilendiği bir alan oluşturmayı da planladıkları bilgisini paylaşan Söğüt, “Ziyaretçilerin kente geldiğinde tarihi devirler içerisinde yaşanan depremleri, depremlerin bölgeyi nasıl etkilediğini görmelerini istiyoruz” dedi.



Prof. Dr. Söğüt, kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini dile getirdi.