Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor

"GÖRSELLİK HARİKA"

Ayşegül Melek Kartal da Menteşe’de yaşamasına rağmen lavanta tarlasını daha önce görmediğini dile getirdi. Bahçeyi çok beğendiğini, ortamın güzel olduğunu anlatan Kartal, “Harika bir görsellik var. Her yer mosmor. Çok güzel bir kokusu var. Herkesin görmesini isterim” diye konuştu.