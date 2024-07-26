Munzur Dağları'ndaki Şahintaşı Buzulu doğaseverlerin yeni rotası oldu

arihi mekanları, kültürel alanları ve doğasıyla dikkati çeken 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, dört mevsim farklı güzelliklere bürünmesiyle çok sayıda ziyaretçilerden rağbet görüyor.



Akarsu ve vadileriyle çeşitli spor faaliyetlerine de elverişli ortamın bulunduğu ilçede, özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde turizm hareketliliği yaşanıyor.



İlçenin Munzur Dağları'nda yıllar önce yapılan araştırmalarda tespit edilen Şahintaşı Buzulu da son zamanlarda doğaseverlerin gezmek için tercih ettiği yerlerden oldu.

Günübirlik turlarla ilçe merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, araçlarla Gözeler köyüne geldikten sonra gerekli hazırlıklarını yapıp buzula doğru yürüyüşe başlıyor.



Munzur Dağları'nın arasındaki patikalardan ilerleyen doğaseverler, yolculukları esnasında sırasıyla Warı Dalkan, Kırkmerdiven, Teng, Susuz ve Gola Surkı yaylalarından geçiyor.

Kar ve bahar manzaralarını da aynı kadrajda gören doğa tutkunları, yaklaşık 9 saatlik tırmanışın sonunda 3310 metre yükseklikteki Şahintaşı Buzulu'na varıyor.



Bölgedeki yaylalarda vakit geçiren doğaseverler, buzul üzerindeki farklı yıllara ait birikimi yansıtan oluşumları ve kayaçları fotoğraflıyor. Geziye katılan coğrafya öğretmeni Yılmaz Yılmaz, Munzur Dağları'nda gezilmesi gereken sayısız güzelliğin olduğunu söyledi.



"KÜRESEL ISINMANIN MUNZUR DAĞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÖRMEK İSTEDİK" Şahintaşı Buzulu'nun da bu güzelliklerin arasında yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"2015 yılında keşfedilen bu buzulu merak edip gezi etkinliği organize ettik. Sabah saat 05.00'te Ovacık ilçe merkezinden yola çıktık ve yaklaşık bir saat süren araçlı seyahatimizin dışında 9 saat yürüyüp buzula ulaştık. Küresel ısınmanın Munzur Dağları üzerindeki etkisini de görmek istedik. Bir ay sonra tekrar buraya geleceğiz ve önümüzdeki 5 yıl boyunca da buzula gelmeyi düşünüyoruz. İklim değişikliğinin Munzur Dağları özelindeki etkilerini araştırmaya çalışacağız."



Yılmaz, 5 kişilik ekiple zorlu parkurları aştıklarını aktararak, "Yolculuğumuz yorucuydu ama bir o kadar da güzeldi. Dağlarda bozayılarla ve dağ keçileriyle karşılaştık. Hareket ettiğimiz yollarda birkaç buzul gölünü de görme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"BURASI MUTEŞEM BİR YER" Doğa tutkunlarından Ali Güzel de Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla güzel bir şehir olduğunu anlattı.



Ovacık'ın da şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle öne çıktığını anlatan Güzel, "Şahintaşı Buzulu'na geldik ve burası muhteşem bir yer. Her yıl arkadaşlarımla Munzur Dağları'na en az 10-15 tane gezi düzenleriz. Bu sene de arkadaşlarımızla yaptığımız plan doğrultusunda bu buzula geldik. Bölgeye ulaşabilmek için en az 8-10 saat yol yürüdük, rotayı çok beğendik" diye konuştu.