Munzur Gözeleri yeni çehresiyle ziyarete hazır

Yayla, göl ve şelaleleriyle öne çıkan Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve yeşilin tonlarına sahip bitki örtüsüyle ilgi çekiyor.
Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan peyzaj projesinin tamamlanmasıyla farklı bir görünüme kavuştu.
Fırat Kalkınma Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan finansmanla, Munzur Gözeleri'nde ahşap yürüme yolları, köprü güçlendirme çalışması, giriş kısımlara bazalt taşların döşenmesi, sit alanı dışında kalan kısımlara otopark, organik ürün satış stantları, kurban kesim yeri, mutfak ve çadır alanları yapıldı.
Yeni çehreye kavuşan Munzur Gözeleri, turizm sezonunun açılmasıyla çevre il ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlamaya başladı. Günübirlik turlarla Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında gezinti yaparak güzel vakit geçiriyor.
Ziyaretçilerden Nural Sevim, Tunceli'nin doğasıyla öne çıkan bir il olduğunu söyledi. Bölgedeki doğal güzelliklerin çöp atılarak kirletilmemesini isteyen Sevim, şöyle konuştu:
"Memleketin insanı olarak yerlere çöp atıldığı zaman çok üzülüyorum. Herkesin buraya gelip ziyaret ettiği Munzur Gözeleri'ni kirletmeden görüp tadını çıkararak gitmelerini çok isterim. Suyun şırıl şırıl akması insanı bir nebze dinlendiriyor ve tabiatın güzelliğine dalıyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl önce de buraya gelmiştim ama burası ahşap değildi. Şu an çok iyi olmuş ve insanlar yürüyüş yolları sayesinde her yeri kolaylıkla gezebiliyor. Görüntü açısından da güzel duruyor."
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