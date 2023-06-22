Munzur Gözeleri yeni çehresiyle ziyarete hazır

Yeni çehreye kavuşan Munzur Gözeleri, turizm sezonunun açılmasıyla çevre il ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlamaya başladı. Günübirlik turlarla Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında gezinti yaparak güzel vakit geçiriyor.



Ziyaretçilerden Nural Sevim, Tunceli'nin doğasıyla öne çıkan bir il olduğunu söyledi. Bölgedeki doğal güzelliklerin çöp atılarak kirletilmemesini isteyen Sevim, şöyle konuştu:



"Memleketin insanı olarak yerlere çöp atıldığı zaman çok üzülüyorum. Herkesin buraya gelip ziyaret ettiği Munzur Gözeleri'ni kirletmeden görüp tadını çıkararak gitmelerini çok isterim. Suyun şırıl şırıl akması insanı bir nebze dinlendiriyor ve tabiatın güzelliğine dalıyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl önce de buraya gelmiştim ama burası ahşap değildi. Şu an çok iyi olmuş ve insanlar yürüyüş yolları sayesinde her yeri kolaylıkla gezebiliyor. Görüntü açısından da güzel duruyor."

