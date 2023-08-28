Mustafa Kemal Yolu, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası olacak

Mustafa Kemal Yolu'nun yaklaşık 17 kilometrelik bir güzergahtan oluştuğunu anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren, 289 gün boyunca nerede yürüdüyse, nerede karargah kurmuşsa, nerede askerleriyle beraber düşmana karşı koymuşsa bütün o noktaları içeren bir güzergah olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Mehmetçik ile ve silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmek, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz."



Kaşdemir, açıklamasının ardından yapım çalışmaları devam eden yel değirmeninde incelemelerde bulunarak, işçilerle birlikte harç attı.



PROJE 3 FARKLI HEDEF KİTLEYE HİTAP EDİYOR



Proje tamamlandığında, kara savaşları kapsamında eş zamanlı oluşan savunma hatları ve mevzilerin, savaşın tarafları açısından öneminin karşılaştırmalar yapılarak anlatılması açısından, Shrapnel Valley Mezarlığı ile Shell Green Mezarlığı arasındaki Arıburnu Yürüyüş Güzergahı'nda yürüyüş yapılacak.



Halen çalışmalarına devam edilen dalış turizmine yönelik Seddülbahir köyü açıklarındaki Majestik Batığı'nın Dalış Turizmine Açılması Projesi ile deniz savaşlarına değinilecek. Mustafa Kemal'in rotası ile kara savaşlarına dikkati çekilerek, Çanakkale'de verilen mücadelenin denizde ve karada olmak üzere iki ayağının ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanacak.

