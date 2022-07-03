Müzeleri ücretsiz gezme imkanı sunulan gençlere Pamukkale daveti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, 18-25 yaş arası gençleri ücretsiz ağırlamaya başladı.

Müzeleri ücretsiz gezme imkanı sunulan gençlere Pamukkale daveti

Haberler - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 14:04

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması sonrası beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancının uğrak noktası olan Pamukkale'deki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Gençler proje çerçevesinde kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden aldıktan sonra Pamukkale ören yerini ücretsiz gezme imkanını yakalayabilecek.

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, projenin açıklanmasının ardından bölgedeki gençleri Pamukkale'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müzekart GNS uygulaması tanındıkça ve yayıldıkça daha fazla gencin bölgeye geleceğine inandığını aktaran Akyol, tüm gençleri bu fırsattan yararlanmaya ve beyaz cenneti görmeye beklediklerini dile getirdi.

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