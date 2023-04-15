Nemrut Dağı sezonun ilk turist kafilelerini ağırlıyor

Depremlerin tarihi yapılara etkisine ilişkin yapılan incelemelerin de gerçekleştirildiğini, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsameia Ören Yeri'nde hasar oluştuğunun tespit edildiğini kaydeden Gelse, restorasyon ve redüksiyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



Kentte hasar alan camiler için de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatılacağını kaydeden Gelse, bunun dışındaki tarihi yapılarda hasar tespit edilmediğini ifade etti.

Hayatın turizm içinde bir an önce normale dönmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gelse, şöyle konuştu:



"Adıyaman, deprem bölgesinde turizm sezonunu açan ilk il. Biz geçen hafta Güney Kore'den gelen ilk turist kafilesini karşıladık. Şu ana kadar Güney Kore'den gelen 6 turist kafilemiz var. Onlar bölgede turizm faaliyetini başlatmış oldular. Bununla beraber İtalya'dan Amerika'dan ve Almanya'dan turistlerimiz de geliyor. Yaklaşık 130 turist grubuyla ilgili acentelerimiz bağlantılarını yaptılar. Böylece turizm sezonumuz da başladı."