Nemrut Dağı'na yoğun ilgi: 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi

Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri kabul edilen ve barındırdığı devasa heykelleri ile eşsiz gün doğumu ve batımı manzarası sunan Nemrut Dağı Ören Yeri, her yıl on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Zirveye çıkanlar, Kommagene uygarlığının izlerini yerinde görme fırsatı buluyor. Nemrut Dağı Ören Yeri, en yüksek ziyaretçi sayısına 229 bin 247 ile 2022 yılında ulaşırken en düşük ziyaretçi sayısı ise 56 bin 229 ile salgın döneminin yaşandığı 2020 oldu. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise bölgeyi 122 bin 634'ü yerli, 14 bin 570'i yabancı olmak üzere 137 bin 204 turist ziyaret etti.

"SEZON SONUNA KADAR 310 BİN TURİST BEKLİYORUZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "Nisan ayında başlayan sezonda bugüne kadar yaklaşık 230 bin ziyaretçimiz oldu. Sezon sonuna kadar bu sayının 310 bine ulaşmasını bekliyoruz. Nemrut, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Bu da bölge turizmine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Nemrut Dağı'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Yelken, "Toplamda 5 yıl sürmesi planlanıyor, şu ana kadar iki aşamayı tamamladık" ifadelerini kullandı.