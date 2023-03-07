Nemrut Dağı'ndaki heykeller depremlerde zarar görmedi

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak gösterilen Nemrut Dağı Ören Yeri'nde devasa boyuttaki ve tonlarca ağırlıktaki taş heykellerde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere rağmen hasar görülmedi.



Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolu uzun süredir kar nedeniyle kapalı. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek heykellerin bulunduğu yere ulaşabiliyor.



Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, AA muhabirine, heykellerin zarar görmediğini söyledi. Depremin bölgeye büyük hasar verdiğini anlatan Çetinkaya, "Bizi tek mutlu eden şey Nemrut Dağı'ndaki heykellerin depremden etkilenmemesi. Depremden 2 gün sonra Nemrut Dağı'na çıktım, heykellerin zarar görmediğini gördüm. Ama Adıyaman çok büyük bir felaket geçirdi" dedi. Nemrut Dağı'ndaki heykeller Milattan Önce 1'inci yüzyılda Kommagene Kralı Antiochos tarafından tapınak olarak inşa edildi.