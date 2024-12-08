Nemrut Kalderası karla kaplandı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.



Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.