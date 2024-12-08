Nemrut Kalderası karla kaplandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.

Nemrut Kalderası karla kaplandı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.

Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.

Nemrut Kalderası karla kaplandı - 1

Gölün masmavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, güzel görüntü oluşturdu. Mavi ve beyazın buluştuğu kaldera, havadan görüntülendi.

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