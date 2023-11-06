Nemrut Krater Gölü'ne sonbaharda ziyaretçi akını

Gölü bir seyahat kitabında gördüğünü ve etkilendiğini anlatan Tholelstede, "Buranın büyük bir yanardağ olduğuna dair bilgiler yer alıyordu kitapta. Karavanımıza atlayıp Türkiye'ye geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Sonbaharda çok güzel görünüyor. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok şaşırdım ve beğendim." dedi.



Udo Thoelstede ise "Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Karavanla yolculuk yapıyoruz. Bir gece burada kamp yaptık. Burası çok güzel. Oldukça turist var." ifadesini kullandı.



Ziyaretçilerden Hülya Yaman da doğanın sonbaharla birlikte ziyaretçilere bir güzellik sunduğunu dile getirerek, Sonbaharın son dönemlerindeyiz. Bu güzellikleri çocuklar da görsün dedik. Bizim için çok güzel bir gün oluyor." diye konuştu.