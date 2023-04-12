Nisan ayının ortasında Uludağ'a kar yağdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezonu kapatmış olsa da, kar yağışı yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek 3, en düşük ise eksi dereceler olarak ölçüldü.



Uludağ'ın eteklerinde bulunan dağ ilçeleri de kardan nasibini aldı. Nisan ayının ortasında ilçelerinde kar yağışını görenler şaşkına döndü. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde yağan kar yağışıyla birlikte, Uludağ’da kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülmüştü.

