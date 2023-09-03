Olimpos Antik Kenti'nde yeni buluntulara ulaşıldı

ASLAN AVI, GEMİ TASVİRLİ MOZAİKLER



Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı kilisenin atrium portiklerinde de "andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet)" kişileştirmelerine rastlandı.

Kilise atriumunda "yedi erdem" kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos'un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde "aslan avı" sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaiği açığa çıkardı.



Olimpos Antik Kenti daha önceki kazı sezonlarında tespit edilenlerle birlikte, mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesi için çok geniş repertuvar sunan önemli bir merkez durumuna geldi. Bakan Ersoy'un geçen nisan ayında Olimpos'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sağlanan ödenekle başlatılan yeni dönem kazı ve onarım çalışmaları antik kentin tüm noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor.



Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı kilisenin atrium portiklerinde de "andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet)" kişileştirmelerine rastlandı.



Kilise atriumunda "yedi erdem" kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos'un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde "aslan avı" sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaiği açığa çıkardı. Olimpos Antik Kenti daha önceki kazı sezonlarında tespit edilenlerle birlikte, mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesi için çok geniş repertuvar sunan önemli bir merkez durumuna geldi.



Bakan Ersoy'un geçen nisan ayında Olimpos'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sağlanan ödenekle başlatılan yeni dönem kazı ve onarım çalışmaları antik kentin tüm noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor.