Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak

Alandaki doğal su kaynağını iki yandan sınırlayan kayanın üst kısmında yağmur sularını toplayan bir kaya teknesi yer aldığını aktaran Diler, karşısında ise daha sonra insan elinde şekillenen vaftiz çukuru olduğunu anlattı.



Diler, bölgedeki Tunç Çağı, Hitit ve Demir Çağı, Urartu, Frig Çağı'ndaki su kültü inançlarının Hristiyanlıkta da aynı gelenekte sürdürülmüş olmasının dikkati çektiğini belirtti.

Orata Adası'nda tören yolunu her iki yandan sınırlayan taş mozaik duvarda koruma çalışması yürüttüklerini dile getiren Diler, "Kurul onayı alınan şapelin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Hazine binasının da restorasyon çalışmaları bu yıl içinde başlayacak. Vaftizhane, tören yolu ve hazine binasının restorasyonları ve alan sunumu çalışmaları tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Orata Adası'nı inanç turizmi kapsamında öne çıkarmak istiyoruz. Bunun ana nedeni Doğu Katolik ve Ortodokslar tarafından hala devam eden toplu su vaftizi törenlerinin en eski ayak izlerinin burada olmasıdır. Kedreai kayıtlara göre Hristiyanlık Çağı'nda da çok önemli bir dini merkez olmuştur. Ada'nın o zamanki adı Piskopos Adası" diye konuştu.



Suyun bütün kültürlerde günahlardan arınma, yeniden doğuş ve aydınlanma aracı olarak kullandığını anlatan Diler, toplu vaftiz törenlerinin deniz kıyısında başladığını ifade etti.