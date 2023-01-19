Ordu ve Artvin'de kayak sezonu açıldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri konuklarını ağırlamaya başladı. Ordu'nun Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, bölgede iki hafta önce etkili olan yağışın ardından kayakseverlere kapılarını açtı.



Ordu Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Fevzi Turan, AA muhabirine, 2017'de açılan tesise sadece Ordu'dan değil ve yurt dışından da kayakseverlerin geldiğini söyledi. Tesisten 5 yılda yaklaşık 500 bin kişinin faydalandığını vurgulandı.

Kayak antrenörü de olan Turan, 650 dönümde kurulu tesiste 2 telesiyej ve 10 pist bulunduğunu, pistlerin toplamının 17 bin 250 metre olduğunu anlattı. Giresun'dan gelen Ebru Özge Uzun, vakit buldukça kayak yapmak için Çambaşı'na çıktığını belirterek, "Kayak dersi alma imkanı da buldum. Burası stres atmak ve güzel vakit geçirmek için çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

ARTVİN'DEKİ KAYAK MERKEZİ DOĞAL KARLA SEZONU AÇTI



Artvin merkeze 18 kilometredeki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde ladin, köknar ve çam ağaçları arasında yer alan Atabarı Kayak Merkezi 8 Ocak'tan bu yana doğa ve kayakseverleri ağırlıyor. Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009'dan beri hizmet veren, zorluk derecesine göre toplamda 1310 metre uzunluğunda 2 pistten oluşan, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik de teleski bulunan merkeze, Artvin ve çevre illerden kayakseverler ilgi gösteriyor.

ZİGANA DAĞI'NDAKİ KAYAK TESİSİNDE DE YETERLİ KAR YOK



Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'ndaki merkezde de kar kalınlığı kayak için elverişli seviyeye gelmedi. Merkezde karın az olması nedeniyle önceki yıllara göre sakin günler yaşanıyor. Kayak merkezi ve Zigana Dağı'na gelenler kızaklarla kayarak zaman geçirebiliyor.