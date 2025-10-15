Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor. Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen kimi ziyaretçiler gölün çevresinde yürüyerek vakit geçirirken, kimileri de manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ulugöl'ün yılın her mevsimi ziyaret edildiğini belirterek, sonbaharın gelmesiyle göle gelen kişi sayısının artmaya başladığını söyledi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde Ulugöl'ün 220 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren Toparlak, yıl sonunda bu rakamın 300 bini geçmesini beklediklerini dile getirdi.