Ordu'daki Uluvahta Yaylası doğaseverlerin yeni gözdesi

Ordu 'da Gölköy ilçe merkezine 16 kilometre mesafedeki Uluvahta Yaylası doğal güzellikleriyle sonbaharda insanların uğrak yerlerinden biri oluyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yaylanın son dönemde doğal güzelliğiyle öne çıktığını belirterek; tarım, hayvancılık ve turizme hizmet etmesi amacıyla yapılan göletin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Vatandaşların özellikle bu gölet çevresinde vakit geçirdiğini aktaran Uludağ, "Uluvahta Yaylası turizmde öne çıkmaya devam ediyor. Dört mevsim ziyaret edilen yayla son günlerde sonbaharla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.



Öte yandan doğal güzelliğiyle dikkati çeken yayla havadan görüntülendi.