Ordu'daki Ünye Kalesi'ne ziyaretçi akını

Ordu’nun Ünye ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan Ünye Kalesi, 2 Haziran’daki açılışından itibaren 31 Temmuz’a kadar 115 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilgisini çeken kale, yerli ziyaretçilerin de uğrak noktası haline geldi.



Ziyaretçilerin raylı sistemle kale içindeki gizemli dehlize ulaşabildiği yapı, bu yönüyle dünyada tek olma özelliği taşıyor. Raylı sistem sayesinde güvenli ve etkileyici bir tarih yolculuğu sunan dehliz, Ünye Kalesi’ni sıradan bir tarihi yapıdan farklılaştırarak yaşayan bir mirasa dönüştürüyor.