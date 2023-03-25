"Osmaneli Lefke taşı" coğrafi işaretle koruma altına alındı

TARİHİ YAPILARDA KULLANILDI



Masif özelliğe sahip, kum taşı ve yapı taşı niteliğiyle bazı tarihi yapılarda duvarlarda, yığma yapım ile ayak, sütun ve kemerlerin taşıyıcı olduğu iskelet yapının birlikte bulunduğu alanlarda kullanılan Lefke taşının üzerine süsleme de yapılabiliyor. İstanbul'daki tarihi Haydarpaşa Garı, Bebek Camisi, Bostancı Camisi ve 1945-1948 yıllarında yapılan Eskişehir Hükümet Konağı'nda kullanılan, üretim tekniği ve metodu bakımından farklılaşan Lefke taşının işlenmesi ustalık becerisi gerektiriyor.



"RESTORASYONLARDA LEFKE TAŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Lefke taşının Romalılar döneminden bu yana kullanıldığının bilindiğini söyledi. İlçenin tarihi değerlerinden Rüstem Paşa Camisi ile diğer bazı camilerin yanı sıra Aya Yorgi Kilisesi'nin de bu taştan inşa edildiğini belirten Şahin, "Tarihi Osmaneli konaklarında da özellikle subasman dediğimiz kısımlar bu taşlardan oluşturulmuş" dedi.



Şahin, Lefke taşının çıkarıldıktan sonra kolay işlenmesi, sertleştiğinde çok dayanıklı olması, kum taşı niteliğinden dolayı nemi tutmama özelliği bulunmasıyla öne çıktığını aktardı.

