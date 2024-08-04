Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıyora

Doğaseverlerin eski dar maden tünellerinden geçerek 45 dakikalık yürümeyle ulaştığı şelalenin yer aldığı bölgenin turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında tüneller ışıklandırıldı, kolay ulaşım için ahşap yürüme yolları ile seyir keyfi yaşatılması amacıyla teraslar inşa edildi. Karadeniz'e dökülen derenin etrafında yeşilin tonlarının yer aldığı alandaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Sıcak günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerine yeşilin ve suyun ahenginde vakit geçirme imkanı sunan Maden Deresi'nin, projenin tamamlanmasıyla önemli turizm alanları arasındaki yerini alması bekleniyor.

"ÖNEMLİ DOĞA TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"



Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, misafirlerin hem güvenli hem de daha güzel tatil yapabilmeleri için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "Maden Deresi Eko Turizm Projesi"nin geçen yıl hayata geçirilmeye başlandığını anlattı.

Projenin yüzde 80 oranında tamamlandığını bildiren Yüzücü, "Çalışmalar kapsamında ilk olarak tünellerin içindeki eski su boru saatleri çıkarıldıktan sonra şelaleye kadar uzanan patika yolda 1400 metre çelik hat ve 8 terasın imalatı tamamlandı. Sadece ahşap kaplamaları kaldı. Ona da başlanıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde ekim ayında projeyi bütün aşamalarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Yüzücü, projenin sonuçlanmasıyla ülkenin adeta cennet köşelerinden biri olan Maden Deresi'nin, ilçenin, Sakarya'nın ve ülkenin önemli doğa turizm merkezlerinden biri olacağını dile getirdi.

"60 TON ÇELİK VE 90 METREKÜP BİRİNCİ SINIF AHŞAP İMALATI YAPIYORUZ"

Proje müdürü Gürsoy Akçay da alanda toplam uzunluğu 100 metre olan iki tünelin içinde patika yürüyüş yolları bulunduğunu aktardı.



Onun dışında açık alanda 1400 metre yürüyüş yolları yapıldığını bildiren Akçay, "Burada 60 ton çelik ve 90 metreküp birinci sınıf ahşap imalatı yapıyoruz. Şu an çalışmalarımız yüzde 80 aşamasında tamamlanmış durumda. Artık finale doğru gidiyoruz. Ekimin ortalarında projeyi tamamlamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Akçay, proje başladığından beri alandaki çalışmaları takip ettiğini ve bölgenin doğasını çok beğendiğini, işlemlerin bitişiyle mesire alanının çok farklı görünüme kavuşacağını vurguladı.



Her gelen ziyaretçinin de bölgeden memnun ayrıldığını ifade eden Akçay, "Burası gerçekten doğa harikası. Burada inanılmaz emek vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekten bu emeğin sonucunda çok güzel bir tabiat harikasında vatandaşlarımıza yürüyüş parkuru imkanı sunulacak. Bununla ilgili tabii ki, biz de mutluluk duyuyoruz." dedi.