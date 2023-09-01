Oymaağaç Höyüğü'ndeki kazılarda suyun içinde 3 bin yıllık ahşaplar bulundu

DEMİR ÇAĞI'NDAN BERİ İÇİNDE SU OLAN TÜNEL

Çalışmalarda, pınarda su ve çamurla karışmış olan ahşap buluntulara ulaştıklarını anlatan Yılmaz, "Bu ahşap buluntuların radyokarbon tarihleri Demir Çağı'nı işaret etti. Yani bu ahşaplar MÖ 10. yüzyıl sonuna tarihlenmektedir ve 3 bin yıllıktır. Bu tarih Demir Çağı'nda da tünelin yani bu pınarın hala kullanılıyor olduğunu bize gösteriyor" bilgisini verdi.



Ahşap yapıların tünelde depolandığını veya tünele atıldığını düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu ahşapların arasında mimari birtakım ögeler var. Mesela birbirine çantı, bu Karadeniz'in yaygın mimari örneği. Birbirine çatılmış tomruklar. Bunun dışında ahşap çapa, ahşap bir kilim dokumak için ya da doğal ipleri sıkıştırmak için bir kılıç. Bunun dışında boyunduruk parçaları. Yani çeşitli ve karışık ahşap buluntular olduğu için sanki burası bir depo olarak kullanılmış son dönemlerinde. Bu da bugün Anadolu'nun en eski korunmuş, ahşaplarından biri olduğunu gösteriyor. Bu ahşaplar da şu an bir kısmı yine olduğu yerde suyun içinde korunmaya devam ediyor. Nitelikli olanlar 3 boyutlu olarak belgelendi ve onlar da yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışan klimalı bir konteynerde konservasyon için bekliyor. İleri projelerimizden birisi de bu ahşaplar mantıklı bir konstrüksiyona uyuyor mu uymuyor mu? Bu üç boyutlu modeller üzerinden bunu anlamaya çalışacağız."



Doç. Dr. Yılmaz, tünelin içindeki suda bulunan ahşapların Anadolu için son derece önemli, korunmuş, suya doymuş ahşaplar olarak literatüre geçtiğini sözlerine ekledi.