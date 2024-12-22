Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Betül Şimşek, Palandöken Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya geldiğini ve çok eğlendiğini söyledi.



Kayak yaparak güzel vakit geçirdiklerini belirten Şimşek, "Burası çok güzel. Hava soğuk olmasına rağmen burada mükemmel şekilde vakit geçirebiliyoruz." dedi.