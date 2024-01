Palandöken'de sömestir yoğunluğu: 10 günde 200 bine yakın ziyaretçi

"Dağın yapısı nedeniyle yoğunluk kayakçıları etkilemiyor"



Bağrıyanık, panoramik yapısı nedeniyle Palandöken'i kullanan acemi kayakçıların zirvede dahi kayabildiğini vurgulayarak, "Misafirlerimizin sıfır lokasyona inmesine gerek yok çünkü kayarken sizi başka liftler, başka teleferikler farklı patikalara götürmek için bekliyor. Dağın panoramik yapısı sayesinde buradaki yoğunluk kayak yapılabilirliği engelleyecek bir nitelikte değil." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken'de 2 ayı aşkın süredir kayak yapıldığını hatırlatan Bağrıyanık, merkezin sadece kayak değil outdoor sporlarını seven binlerce misafiri de ağırladığını belirtti. Family resort (aile tesisi) kayak merkezine yönelik yapılan çalışmaların da yoğunluğu artırdığını bildiren Bağrıyanık, "Şu an aile-çocuk formatında çok yoğun bir talep alıyoruz. Dünyada literatür tamamen family resort sistemine geçmişken, Palandöken de Türkiye'deki tek temsilci olarak kabiliyetini daha yükseklere götürüyor." diye konuştu.



