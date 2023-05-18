Pamukkale'de Uluslararası Dünya Müzeler Günü yoğunluğu

Uluslararası Dünya Müzeler Günü dolayısıyla ücretsiz gezilebilen Denizli'deki Pamukkale'de ziyaretçiler, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Ören yerine gelen çocuklar şifalı termal suyun oluşturduğu havuzlarda keyifli zaman geçirdi.



Manisa'dan gelen 54 yaşındaki Fatma Tokdemir, bölgenin inanılmaz güzel olduğunu söyledi.



Tokdemir, yakınlarına bölgeye görmesi için tavsiyelerde bulunacağını anlatarak, "Hep turistler mi gelecek az da yerliler gelsin. Bu güzellikleri görmemiz, yaşamamız lazım. İnsan ömründe bir defa da olsa görmesi gereken yerlerden bir tanesi. İnşallah bu güzellikleri hep yaşarız. Allah'ın bize verdiği nimetlerden biri çok şükür. Ülkemizin güzellikleri çok güzel" ifadelerini kullandı.