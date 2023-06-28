Pamukkale’deki antik termal havuza yoğun ilgi

Hz. Meryem’in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği, Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın da girdiği rivayet edilen havuza yılın ilk 6 ayında 60 bin kişi girdi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, okulların tatil olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Pamukkale’nin en yoğun günlerini yaşamaya başladığını söyledi.



Antik havuzun da farklı coğrafyalardan gelen insanları buluşturduğunu belirten Akyol, "Antik havuza günlük ortalama bin kişi giriyor. Sabit 36 derece sıcaklıkta. Yaz, kış insanlar buradaki antik havuzda geçmişe bir yolculuk yapıyor. Buraya gelen özellikle yabancı turistlerimiz mutlaka havuz deneyimini yaşamak istiyor" dedi.