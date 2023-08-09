Pamukkale ilk 7 ayda 1,2 milyon turisti ağırladı

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale dünyaca ünlü travertenleri ile yurt içi ve dışından milyonlarca kişiyi ağırlamaya devam ediyor. 2022 senesinin ilk 7 ayında 934 bin 89 yerli ve yabancı turisti ağırlayan Pamukkale, 2023 yılının ilk 7 ayında yüzde 23’lük bir artışla 1 milyon 150 bin kişi ağırladı. Pamukkale travertenlerinde oluşan yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi.



Dünyanın her yerinden turist ağırlayan Pamukkale’yi görmek için Tayland’dan gelen Thanai Permpul, Pamukkale’nin sanki insan eliyle oluşturulan doğallık gibi göründüğünü ve çok beğendiğini söyledi. Thanai Permpul, “Sadece burası değil, antik kent de oldukça etkileyici. Çok beğendim. Dünyanın başka yerinde böyle bir şey göremem” dedi.



Alanya’dan gelip Çanakkale’ye giderken ailesiyle birlikte Pamukkale’ye de uğramak istediklerini kaydeden Emre Dinç ise hava şartlarının Alanya’ya göre daha güzel olduğunu ve bu sebeple de kalabalık olabileceğini söyledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun