Pamukkale'yi 8 ayda 1 milyon 512 bin kişi ziyaret etti

TURİST SAYISI ARTIYOR

Pamukkale'ye ağustos ayında gelen misafir sayısı 362 bin 883 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyon 285 bin 795 misafirin ziyaret ettiği Pamukkale, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 512 bin 648 kişiyi ağırladı.



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, yaptığı açıklamada, yaz tatilinde bölgeye gelen turist sayısının gözle görülür şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.



Şen, yıl sonu itibarıyla turist sayının 2 milyonu aşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.