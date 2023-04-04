Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı.

Eifela adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan yeni kulenin, sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı.

Eifela’nın 1 Nisan’da yerel saatle 05.25’te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı.