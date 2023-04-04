Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin 1/10 ölçeğinde bir benzeri daha inşa edildi.

Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı

’nın başkenti ’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı.

Eifela adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan yeni kulenin, sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı.

Eifela’nın 1 Nisan’da yerel saatle 05.25’te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı.

Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı - 1

Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise, "Doğum duyurusu benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25’te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi" ifadeleri yer aldı.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te
Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te Haberi Görüntüle

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...