Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Paylaşımda, "Işık ülkesinde 600 yıl sonra yeniden. Yüzde 85'i tamamlandı. 21 metredeyiz. Patara Deniz Feneri" ifadelerine yer verildi.



Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fenerin son basamağı olan 67'ncisinin yerleştirildiğini, basamakların üstüne kemerli bölümün taban taşlarının geleceğini belirtti.



Roma'nın en tanınan imparatorlarından Neron tarafından 64 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunamiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.