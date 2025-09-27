Pergamon Antik Kenti'ndeki Kızıl Avlu ziyarete açılacak

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde ültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yıl boyunca kesintisiz sürdürülüyor. Bu kapsamda M.S. 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve "Kızıl Avlu" olarak bilinen tapınakta da çalışma başlatıldı.



Antik dönemde Mısır tanrılarına adanan tapınak, 5'inci yüzyılda Hristiyanlığın Anadolu'da yaygınlaşmasıyla kiliseye çevrildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana ise yapının yuvarlak kulelerinden biri Kurtuluş Camisi olarak kullanılıyor. Selinus Nehri üzerine kurulan tapınak, mimari planı ve düzenlemesiyle antik dünyada benzeri olmayan bir kutsal alan olarak biliniyor.

Ziyarete kapalı olan kutsal alanda; şimdilerde karşılama merkezi, çevre düzenlemesi, koruma ve onarım çalışmaları, yürüyüş yolları ve gece müzeciliğine yönelik altyapı oluşturuluyor.