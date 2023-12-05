Peri bacaları arasında Kırgız çadırı

Atabey Varol, Uçhisar Belediyesi ile yaptığı ortak çalışma sonucunda, Kırgızistan’dan 4 adet otağ getirerek kendisine küçük bir oba kurdu. Günün tamamını bu obada geçiren Kırgız genç, her gün yöresel kıyafetler giyerek ok atıyor, ata biniyor, çadırların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor.

Amacının Orta Asya kültürünü unutturmamak olduğunu söyleyen Varol, "1982 yılında Türkiye’ye geldik. İlk olarak Van’ın Erciş ilçesine yerleştik. Bu kültürü de 2013 yılından itibaren Türkiye’de yaşatmaya başladık. Orta Asya kültürüne ait gerek Nevşehir, gerekse Türkiye’nin başka illerinde organizasyonlar yapıyoruz. Kapadokya’da da Uçhisar Belediyesi ile bir proje yaptık. Öncelikle Nevşehir halkına ve yurt dışından bölgeye gelen turistlere Orta Asya kültürünü yaşatacağız” dedi.