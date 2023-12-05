Peri bacaları arasında Kırgız çadırı

Atabey Varol, Uçhisar Belediyesi ile yaptığı ortak çalışma sonucunda, Kırgızistan’dan 4 adet otağ getirerek kendisine küçük bir oba kurdu. Günün tamamını bu obada geçiren Kırgız genç, her gün yöresel kıyafetler giyerek ok atıyor, ata biniyor, çadırların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor.
Amacının Orta Asya kültürünü unutturmamak olduğunu söyleyen Varol, "1982 yılında Türkiye’ye geldik. İlk olarak Van’ın Erciş ilçesine yerleştik. Bu kültürü de 2013 yılından itibaren Türkiye’de yaşatmaya başladık. Orta Asya kültürüne ait gerek Nevşehir, gerekse Türkiye’nin başka illerinde organizasyonlar yapıyoruz. Kapadokya’da da Uçhisar Belediyesi ile bir proje yaptık. Öncelikle Nevşehir halkına ve yurt dışından bölgeye gelen turistlere Orta Asya kültürünü yaşatacağız” dedi.
Uçhisar beldesine kurduğu obasında yaşayan Atabey Varol, "Buraya gelen insanlarımız Orta Asya kıyafetleri giyerek fotoğraf çektiriyorlar. Otağlarımızda oturabiliyorlar, at binerek ok atabiliyorlar. Yaz sezonunda restoranımızı da faaliyete geçireceğiz. Gelen misafirlerimiz Orta Asya yemeklerini yiyerek, kımız içebilecekler. Bu sayede Orta Asya’nın bütün tatlarını tadabilecekler. Herkes özümüze dönmek istiyor. Bizim de en büyük amacımız Türkiye’de Türk kültürünü yaşatarak unutturmamak. Bu tür yerleri Türkiye’de yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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